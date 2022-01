Incendio al Policlinico di Milano, evacuato un intero reparto

Un incendio nel sotterraneo che collega due padiglioni del Policlinico di Milano ha fatto scattare l'allarme nella notte tra mercoledì e giovedì 6 gennaio.

L'allarme è scattato intorno alle 3 del mattino, secondo quanto reso noto dalla struttura. Per il momento non è stato reso noto cosa abbia innescato le lingue di fuoco. Sette pazienti ricoverati nell'ospedale sono stati trasferiti a causa del fumo. Evidenti alcuni danni all'impianto idraulico ed elettrico prontamente risolti. In giornata è previsto il ritorno alla normalità.

"L'incendio si è risolto nel giro di pochi minuti grazie al protocollo di sicurezza che si attiva in questi casi e al pronto intervento dei vigili del fuoco. Nessun danno ai pazienti ricoverati e al personale in servizio", ha commentato il direttore generale Ezio Belleri arrivato sul posto.