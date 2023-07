Maxi incendio: fiamme in un capannone con rifiuti elettrici, mega nube di fumo nero

Fiamme e fumo nero. Maxi incendio nella notte tra venerdì e sabato a Rho. Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, è divampato verso le due nel capannone di un'azienda che si occupa di trattamento e recupero di materiale elettrico.

Sul posto sono intervenuti dieci mezzi dei vigili del fuoco - che sabato mattina sono ancora al lavoro per spegnere gli ultimi focolai - e quattro ambulanze del 118, con i sanitari che hanno prestato assistenza ai pompieri anche se al momento non si registrano feriti né intossicati.

Il rogo è scoppiato nella sede della Tree, che si trova al civico 98 di via per Lainate. La società, si legge sul sito ufficiale, "ha riunito aziende altamente competenti nella logistica e nel trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, Raee, per proporre un servizio integrato in grado di soddisfare le esigenze dei propri clienti con elevata specializzazione". L'incendio ha causato una densa colonna di fumo nero ben visibile anche a distanza.

"Nelle prime ore della mattina si è sviluppato un incendio nell'azienda Tree autorizzata Aia, ex Relight,, azienda che tratta rifiuti speciali costituiti soprattutto da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dalle prime rilevazioni effettuate dai tecnici di Arpa con strumentazione portatile, nelle vie intorno all'area non sono state rilevate criticità", ha fatto sapere Arpa. "È stato installato il campionatore ad alto volume nella caserma dei vigili del fuoco di Rho per verificare la presenza di microinquinanti. È stata effettuata una previsione sito specifica delle condizioni meteo per l’intera giornata relativa alla direzione e intensità del vento. La situazione - hanno assicurato dall'azienda regionale per la protezione dell'ambiente - è monitorata".