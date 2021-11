Incendio a San Giorgio: fiamme in un'azienda che smaltisce rifiuti

Incendio a San Giorgio su Legnano (hinterland Nord-Ovest di Milano) nella serata di mercoledì 10 novembre: le fiamme hanno devastato il deposito di un'azienda di via delle industrie che smaltisce rottami metallici.

Le lingue di fuoco sono divampate intorno alle 20:00 alzando una densa nube di fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi mezzi; il rogo è stato domato durante la notte. Secondo quanto riferito dall'agenzia regionale di emergenza urgenza non risultano né feriti né intossicati.

Non è ancora chiaro come possa essere divampato l'incendio, sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Legnano, intervenuti sul posto per i rilievi.