Incendio in viale Ripamonti a Milano: fiamme devastano un palazzo

Un incendio ha distrutto il tetto di un palazzo di tre piani al civico 186 di via Ripamonti a Milano nel pomeriggio di venerdì 23 dicembre.

Il rogo è divampato poco prima delle 16.20, come riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano. Il palazzo è stato evacuato dai pompieri che successivamente sono intervenuti con 11 mezzi per domare le lingue di fuoco. Stando a quanto riferito da via Messina le fiamme stanno distruggendo un tetto di legno di circa 80 metri quadrati.

Non si registrano persone ferite o intossicate. Parte della strada è stata chiusa al traffico per permettere il lavoro dei pompieri.