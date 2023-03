Ancora una rivolta al Cpr: incendio con due intossicati

Ancora una protesta al centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli a Milano. Intorno a mezzanotte di domenica 19 marzo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare un incendio.

Due persone sono rimaste intossicate, per fortuna non in modo grave, venendo soccorse sul posto dal personale del 118. Sul posto anche carabinieri e polizia di Stato. Le fiamme sono state spente velocemente dai vigili del fuoco.

In base a quanto ricostruito, il rogo, come già accaduto più volte in passato, è stato appiccato da alcuni dei detenuti del centro durante un'azione di protesta. Alcune coperte sono state incendiate; poi il fuoco si è propagato in uno dei settori, tanto da renderne inagibili le camere. Per questo alcune delle persone trattenute sono state trasferite in altre strutture.