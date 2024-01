Incendio in un'azienda di materiali plastici a Settala

Incendio in un capannone in viale delle Industrie a Settala, comune a est di Milano. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di mercoledì 31 gennaio all'interno della Psv srl, azienda che si occupa di imballaggi di plastica. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco per un totale di 25 uomini provenienti dai distaccamenti di Gorgonzola, piazzale Cuoco e sede centrale, e gli operatori del 118 con un'ambulanza di supporto.

La chiamata ai pompieri è arrivata intorno alle 14.20. Diversi testimoni hanno notato un'alta colonna di fumo anche a distanza. Secondo quanto registrato dai vigili del fuoco, non ci sono persone coinvolte o feriti. L'incendio, da un primo esame, potrebbe essersi sprigionato da un tetto di uno dei capannoni dell'azienda interessato da lavori di manutenzione.