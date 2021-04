Dopo l'incendio di Pasqua riprende la raccolta differenziata a Rozzano: 'Si trovino i colpevoli'

Tre giorni di emergenza, poi il tanto sospirato ritorno alla normalità. Da mercoledì 7 aprile riprende nei comuni di Rozzano, Pieve Emanuele e Locate Trulzi la raccolta differenziata, che era stata inevitabilmente sospesa dopo l'incendio che nel giorno di Pasqua ha distrutto 12 mezzi all'interno del capannone di Area sud Milano, l'azienda che si occupa proprio della raccolta e della gestone dei rifiuti.

Il risultato, annunciato dal comune di Rozzano in una nota, è stato possibile grazie a "un lavoro incessante tra Pasqua e Pasquetta", giorni in cui "il sindaco Gianni Ferretti, in sinergia con gli altri primi cittadini e in collaborazione con i tecnici comunali, ha scongiurato il rischio di trovare la città invasa da cumuli di rifiuti".

"Da mercoledì 7 aprile riprende regolarmente il servizio di igiene urbana a Rozzano, come da calendario prestabilito, con la sola differenza che nelle prossime due settimane la raccolta verrà effettuata nelle ore pomeridiane anziché la mattina", hanno annunciato dall'amministrazione.

E lo stesso sindaco ha di nuovo fatto riferimento all'ipotesi dolo per il rogo in Area sud, che già cinque anni fa era stata colpita da un altro incendio. "L’igiene urbana è fondamentale in ogni città - ha sottolineato Ferretti - e ci siamo prodigati per risolvere questo problema che poteva creare innumerevoli disagi sul territorio. L’incendio ha messo fuori uso 12 mezzi per la raccolta dei rifiuti e compromesso la loro operatività in modo irreparabile. Abbiamo il supporto operativo di Amsa che ci ha consentito di poter riavviare il servizio. Sono certo che le forze dell’ordine stiano valutando ogni elemento che possa portare all’individuazione dei colpevoli di questo insano gesto. Ringrazio - ha concluso - i sindaci di Pieve Emanuele e di Locate Triulzi per la collaborazione e il sindaco di Basiglio per la testimonianza di solidarietà e di vicinanza”.

Video | L'incendio a Rozzano