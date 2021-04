Incendio a Rozzano, fiamme nella ditta dei rifiuti: 12 mezzi distrutti, ipotesi rogo doloso

Incendio domenica pomeriggio a Rozzano, nel Milanese. Il rogo è divampato all'interno di "Area sud Milano", l'azienda con sede in via Leonardo da Vinci che si occupa di gestione e trattamento rifiuti (e non nell'azienda Ecolab, come inizialmente riferito dalla centrale operativa dei pompieri).

L'allarme è scattato alle 13.45 e sul posto sono intervenute sette squadre di caschi rossi del comando provinciale di Milano. A bruciare sono stati alcuni mezzi, dodici, che si trovavano nel capannone della ditta e in zona sono state udite distintamente delle esplosioni.

Video | L'incendio a Rozzano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Incendio a Rozzano, ipotesi dolo

Il rogo ha causato una densa nube di fumo nero visibile anche da Milano e dai comuni limitrofi. Alle 16 l'incendio era sotto controllo, ma i caschi rossi erano impegnati ancora con le operazioni di raffreddamento. Presente anche un'ambulanza del 118 per precauzione, ma non si sono registrati feriti né intossicati.

I carabinieri sono al lavoro per risalire alle cause del rogo e non è esclusa l'ipotesi dolo. La stessa ditta, che si occupa della raccolta differenziata in città, qualche anno fa era stata interessata da un altro incendio.

Il sindaco Gianni Ferretti - che si è subito recato sul posto - sembra abbastanza sicuro della natura dolosa delle fiamme. “Chiedo alle forze dell’ordine di fare chiarezza su quanto è accaduto - ha dichiarato il primo cittadino -. Mi auguro che dalle telecamere posizionate all’interno dell’azienda e nelle aree circostanti si possa individuare l’autore di questo gesto deprecabile. Ci siamo già attivati affinché il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti in città possa essere comunque garantito", ha concluso.

Sabato altri due incendi si erano verificati nel Milanese. Il primo era divampato in mattinata a Vanzago, dove era andato a fuoco il capannone di un'azienda edile. Nel pomeriggio, invece, un secondo rogo era scoppiato a Bollate in un'ex area industriale.