Incendio nel palazzo: fiamme sul terrazzo di una casa, 6 intossicati

Incendio domenica pomeriggio in un condominio di sei piani che si trova al civico 18 di via Curiel a Rozzano, nel Milanese. Per cause ancora in corso di accertamento, verso le 16 le fiamme sono divampate sul terrazzo dell'appartamento al quinto piano.

Per spegnere il rogo sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno poi evacuato le persone che abitano al quinto e sesto piano. Sei persone sono finite in ospedale a causa di una intossicazione per il fumo sprigionato dall'incendio. Tre di loro - due in giallo e una in verde - sono state ricoverate all'Humantis di Rozzano, mentre altre tre - una in giallo e due in verde - nel vicino ospedale di Melegnano.

Sul posto, oltre ai pompieri, anche gli agenti della polizia locale e i soccorritori del 118, che hanno prestato assistenza ai residenti coinvolti, poi accompagnati in pronto soccorso. Nessuno di loro è in condizioni gravi.