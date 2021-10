Incendio a Rozzano, auto in fiamme e traffico in tilt

Traffico in tilt e vigili del fuoco sul posto per un'auto in fiamme. Succede nella mattinata di mercoledì 20 ottobre in via Achille Grandi, all'altezza del Burger King, a Rozzano, hinterland sud di Milano.

Il rogo, che non ha coinvolto altri veicoli, è stato domato velocemente dai vigili del fuoco. Non si registrano feriti. A causa dell'incendio e dell'arrivo dei mezzi di soccorso nella zona si sono create lunghe code. Per gestire la viabilità è intervenuta la polizia locale della cittadina.