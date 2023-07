"Venite subito, c’è un fumo pazzesco": la chiamata al 112 della custode della Rsa

"Venite proprio subito, c'è un fumo pazzesco". Con queste parole la custode della Casa per Coniugi di Milano ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco nella notte tra giovedì e venerdì 7 luglio. Una chiamata fatta dopo che era divampato l'incendio che ha ucciso sei persone, quattro proprio per le esalazioni del fumo.

La donna ha spiegato di essere salita al primo piano, alla camera 605, quella dove è scoppiato il rogo, perché c'era tanto fumo, poi di essere scesa ad avvisare l'infermiere. Un passaggio che avrebbe richiesto diversi minuti.

"Sono l'operatrice della Casa per coniugi. Mi ha telefonato un'ospite che c'è fumo. Sono andata a vedere. Proprio c'è un fumo grande. Venite proprio subito a via dei Cinquecento 19. C'è un fumo pazzesco" ha detto al centralinista del numero unico di emergenza (Nue) che poi ha passato la chiamata ai vigili del fuoco. "Ho bisogno del vostro intervento", ha spiegato subito dopo l'operatrice al 115. "Mando subito una squadra" le ha assicurato l'operatore dei vigili del fuoco.

Le indagini

Investigatori e inquirenti non sembrano avere dubbi sull'origine dell'incendio: sarebbe partito dall'accendino o da una sigaretta accesa da Laura Blasek, l'86enne rimasta carbonizzata insieme alla compagna di camera della 605 Nadia Rossi, 69 anni.

Per il momento non ci sono ancora indagati nel fascicolo a carico di ignoti aperto dalla procura. Qualcosa potrebbe cambiare nel prossime ore quando arriveranno le prime perizie di vigili del fuoco e polizia scientifica. Sono tre i versanti su cui si stanno concentrando le indagini: la causa del rogo (anche se sembra essere stata acclarata), il rispetto delle prescrizioni antincendio e l'attivazione tempestiva dei soccorsi.

"Se ci saranno responsabilità chi ha sbagliato, compreso il Comune, dovrà pagare. Rimanendo il fatto che purtroppo sei persone sono morte". Aveva detto sabato il sindaco di Milano Beppe Sala. Nella giornata di domenica il consigliere di minoranza Alessandro De Chirico ha fatto sapere che nei prossimi giorni consegnerà ai pm del materiale. "Nei prossimi giorni fornirò agli Inquirenti le interrogazioni che avevo posto all'amministrazione comunale e il verbale della commissione che avevo richiesto da marzo 2022 e che fu organizzata solamente lo scorso settembre dopo innumerevoli solleciti", ha spiegato De Chirico.

"Il sindaco deve riferire in aula"

Inchiesta giudiziaria ma non solo. Le forze di minoranza stanno chiedendo che il sindaco riferisca al consiglio comunale. "I dettagli che stanno emergendo ci lasciano ancora più esterrefatti - ha dichiarato Alessandro Verri (Lega) -. Dall'impianto antincendio non funzionante ai ritardi nell'avviso dei soccorsi. Il Comune deve fare chiarezza su quanto accaduto nella propria Rsa e deve metterci a conoscenza dello stato di tutti gli immobili comunali. Per questo chiediamo al Sindaco Sala di venire immediatamente in aula a riferire su quanto accaduto e su quello che sta facendo l'amministrazione affinché episodi come questo non capitino più".

La società che gestiva la Rsa: "Era tutto in regola"

La Progres, la società che gestisce la struttura, ha diramato una nota nel pomeriggio di sabato 8 luglio in cui, sostanzialmente ribadisce che tutte le normative erano state rispettate. "Durante la notte del 7 luglio, Proges Società Cooperativa Sociale precisa che le persone in turno ammontavano ad un totale di 5 operatori socio sanitari, 1 infermiere, 1 custode - si legge nel testo -. Le presenze all’interno di tutte le strutture di Proges rispettano le soglie di minutaggio previste dalla Regione Lombardia e dai contratti che regolano la gestione delle strutture".

"Riguardo alle misure straordinariamente adottate da Proges nel tempo necessario al ripristino dell’impianto antifumo da parte della proprietà della struttura - prosegue la nota -, la società conferma inoltre la presenza ulteriore di 1 addetto specializzato antincendio durante la notte del 7 luglio, di aver somministrato agli operatori socio sanitari corsi antincendio straordinari per garantire la presenza di persone formate in ogni turno e conferma la presenza di dotazioni antincendio a norma".