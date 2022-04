Incendio in San Babila: brucia una cabina dell'alta tensione

Incendio in Piazza San Babila a Milano nella serata di domenica 3 aprile. Il rogo è partito da una centralina elettrica sotterranea dell'A2a e ha lasciato al buio praticamente buona parte del quartiere del centro di Milano.

Le fiamme sono divampate intorno alle 22 e, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sono divampate da una cabina dell'alta tensione all'angolo con corso Venezia, non lontano dalle scale del metrò. In pochi attimi si è alzata una densa nuvola di fumo nero e poi si sono levate le lingue di fuoco.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con 5 squadre e 5 mezzi speciali, ma sono potuti intervenire solo quando i tecnici di A2a che hanno tolto l’alimentazione elettrica dalla zona. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alla 1 di notte, fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati. Le fiamme, tuttavia, hanno distrutto un dehor di un bar e danneggiato un negozio. Per permettere le operazioni di spegnimento è stata chiusa la fermata della metropolitana rossa ma i convogli hanno continuato a circolare regolarmente fino al termine del servizio.

Le cause dell'incendio non sono ancora chiare, secondo quanto trapelato pare che i professionisti di via Messina ipotizzino che il tutto possa essere iniziato da un sovraccarico della rete elettrica. I tecnici di A2a sono al lavoro per ripristinare la corrente elettrica nel quartiere, parte del centro di Milano è attualmente al buio.