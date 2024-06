Incendio a San Giorgio, fiamme in un cortile: devastata una casa

Un incendio ha devastato una casa di via Cavour a San Giorgio su Legnano (hinterland nord-ovest di Milano) nel primo pomeriggio di lunedì 3 giugno.

Le fiamme si sono scatenate poco dopo le 13 in un appartamento al primo piano di un cortile al civico 17, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Sul posto sono intervenuti sei mezzi, i pompieri hanno circoscritto le fiamme che nel frattempo si erano estese al tetto e avevano interessato un altro appartamento

Non si registrano persone ferite o intossicate; per il momento non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il rogo, ma i danni sono ingenti. Sul caso sono in corso accertamenti.