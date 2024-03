Incendio a San Giuliano, appartamento devastato dalle fiamme

Prima una scintilla, poi le fiamme che hanno devastato il loro appartamento e i diversi oggetti che erano stati ammassati tra soggiorno, cucina e camera. Un appartamento al terzo piano di un palazzo al civico 5 di via Bramante è stato interessato da un incendio nella mattinata di giovedì 28 marzo.

Tutto successo intorno alle 10.45, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Ancora ignote le cause che hanno fatto scatenare le fiamme, domate dai pompieri. Fortunatamente non ci sono né persone ferite né intossicate, solo danni materiali. I proprietari di casa, un uomo e una donna di 66 e 62 anni, sono rimasti illesi.

L'incendio comunque è stato domato prontamente dai vigili del fuoco giunti sul posto con 6 mezzi ed una ventina di uomini. L'edificio è stato messo in sicurezza e completamente evacuato. Le operazioni si sono protratte fino al pomeriggio inoltrato a causa della quantità di materiale intaccato dalle fiamme.