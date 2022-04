Incendio a Milano, ancora fiamme in via Tosi

Ancora un incendio in via Cardinale Tosi a Milano (zona San Siro) nella mattinata di sabato 9 aprile. Le fiamme stanno interessando sia sterpaglie che alcune baracche presenti nell'area che era stata sgomberata nella mattinata di lunedì.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi mezzi. Il rogo, alimentato anche dal forte vento, ha alzato una densa nube di fumo nero visibile ad alcuni chilometri di distanza. Per il momento non si registrano né feriti né intossicati. La polizia locale ha chiesto le strade limitrofe per permettere l'intervento dei pompieri.

"In settimana ho già un programma un incontro con la proprietà per aggiornarci sul piano di messa in sicurezza e pulizia - ha fatto sapere l'assessore alla sicurezza Marco Gravelli -. Insisterò al massimo per accelerare i lavori di chiusura dell'area a nord sulle vie Domokos e Tosi e a sud su via della Rovere /Forze Armate. L'area va chiusa e sgomberata tutta nel più breve tempo possibile e poi man mano si pulisce. Non ci facciamo intimidire da chi tenta di opporsi alla riqualificazione e messa in sicurezza".

Incendio in via Tosi

È il terzo incendio che si sviluppa nell'area sgomberata. I primi due - distinti ed entrambi dolosi - si erano scatenati nel pomeriggio e nella serata di martedì 4 aprile ed erano stati scatenati da tre inneschi separati, come avevano spiegato i carabinieri del comando provinciale di Milano. Sul caso sono in corso indagini da parte dei detective di via Moscova.