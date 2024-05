Incendio nel carcere di San Vittore: a fuoco i materassi, 4 intossicati

Fiamme in carcere. Incendio domenica sera nel penitenziario milanese di San Vittore. Stando alle prime informazioni finora apprese, il rogo è divampato poco dopo le 23 in una cella al primo piano del V reparto. Il rogo, verosimilmente di origine dolosa, si sarebbe originato da alcuni materassi.

A causa del fumo, quattro persone - sembrerebbe tutti detenuti - sono rimaste lievemente intossicate. I quattro sono stati visitati nell'infermeria della struttura di piazza Filangieri e per loro non è stato necessario il trasporto in ospedale. Contenuti i danni alla cella, con l'incendio che è stato subito domato dai vigili del fuoco.

Un paio di settimane fa scene simili si erano vissute nel carcere minorile Beccaria. Anche in quel caso alcuni detenuti avevano dato fuoco a due materassi di una cella, inscenando poi una sorta di mini rivolta contro gli agenti penitenziari e i soccorritori del 118. Dopo l'intervento del Reparto mobile la situazione era tornata alla normalità.