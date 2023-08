Grosso incendio devasta un capannone nella notte

Un grosso incendio ha devastato nella notte un capannone a Sant'Angelo Lodigiano. Le fiamme, scoppiate attorno alle 22.30, hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco per tutta la notte. Anche se il grosso del rogo è stato domato in circa due ore.

L'incendio, visibile anche a chilometri di distanza, ha distrutto una struttura in via Forlani, località Mulino ma non ha interessato altri edifici. Per il momento non è chiaro il motivo che ha scatenato il rogo. Distrutti numerosi macchinari per la lavorazione della plastica, che si trovavano all'interno del capannone.

Le fiamme non lasciano feriti né intossicati. Oltre ai pompieri sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lodi, che indagano per far luce sulle ragioni che hanno innescato l'incendio.