Maxi incendio in Sardegna: in campo anche la protezione civile milanese e lombarda

Donne e uomini della protezione civile della Lombardia sono partiti alla volta di Oristano per aiutare gli sfollati dalle abitazioni

Ci sono anche donne e uomini della protezione civile di Milano e della Lombardia nella provincia di Oristano per aiutare le persone costrette a lasciare le loro abitazioni a causa del maxi incendio partito nel territorio di Bonarcado. Lo ha detto il governatore Attilio Fontana nella serata di domenica 25 luglio: "Sono vicino al presidente Cristian Solinas e alle popolazioni colpite, che abbraccio a nome della nostra comunità. La protezione civile lombarda in queste ore sta attivando squadre e mezzi per portare supporto".

Il maxi incendio in Sardegna

Le fiamme sono divampate nella giornata di sabato nel territorio di Bonarcado. Il rogo, alimentato dal forte vento, si è propagato fino all'Ogliastra percorrendo circa 50 chilometri, come riportato da Today.

Le persone sfollate a causa delle fiamme sono circa 1.500, mentre superano quota 20mila gli ettari di territorio ridotti in cenere, dai boschi agli uliveti, passando per campi, aziende agricole. Anche alcune abitazioni sono state danneggiate dalle fiamme.

Non è ancora stato possibile fare una stima precisa visto che il fuoco, dopo aver percorso circa 50 chilometri dall'Oristanese all'Ogliastra non è stato ancora domato e continua a minacciare case e aziende.

Al lavoro per tentare di contrastare le fiamme ci sono 7500 uomini tra Corpo forestale, Vigili del fuoco, Protezione civile, volontari, ma anche Croce Rossa Italiana, Carabinieri e Polizia di Stato, in volo sette Canadair, più due in arrivo dalla Francia richiesti dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, 11 elicotteri della flotta regionale, tra i quali il Super Puma, un elicottero dei vigili del fuoco e uno dell'Esercito, ma la situazione resta ancora molto difficile. Sono trascorsi quasi 27 anni dall'ultimo rogo scoppiato nel Montiferru: era l'agosto del 1994.