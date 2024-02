Incendio in casa, grave un anziano e sette feriti in tutto

Spaventoso incendio in un appartamento di Saronno nella mattinata di mercoledì 14 febbraio. Le fiamme sono divampate intorno alle 11 dentro un appartamento al primo piano di una palazzina in via padre Monti. Il proprietario dell'appartamento, un uomo di 81 anni, è grave all'ospedale di Niguarda, trasportato in elisoccorso, con ustioni di secondo grado al volto, al collo e agli arti superiori.

Feriti anche diversi vicini di casa: un uomo di 49 anni è stato trasportato all'ospedale di Legnano in codice giallo, con ustioni di primo grado al volto. Al Sant'Anna di Como sono invece finite una donna di 90 anni e un uomo dall'età non divulgata, in codice giallo, per intossicazione. Stesso sintomo per altri tre pazienti, questi in codice verde, di cui due trasportati a Saronno e uno a Garbagnate Milanese.

Sette, quindi, in tutto i feriti o le persone soccorse dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con varie ambulanze oltre all'elicottero. I vigili del fuoco hanno evacuato tutto lo stabile e poi hanno lavorato per spegnere le fiamme. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che avevano udito le grida d'aiuto provenienti dall'appartamento da cui le fiamme si erano sprigionate.