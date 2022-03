Milano, 2 incendi in 4 ore: moto distrutte dalle fiamme, si indaga

Tre scooter e una bici distrutti dalle fiamme. La polizia sta indagando su due incendi scoppiati nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 marzo, nell'arco di 4 ore, a distanza di circa 3 chilometri.

Il primo rogo è scoppiato intorno alla mezzanotte in via Gian Galeazzo, zona Ticinese. A bruciare due moto, una Vespa e un Sh, oltre a un'auto che è stata parzialmente coinvolta nell'incendio. Verso le 4.30, invece, il secondo incendio è partito in via Marghera, nelle adiacenze di Wagner, distruggendo uno scooter a noleggio di LeasePlan e una bici, anche questa di un servizio di sharing.

In entrambi i casi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco riuscendo a domare le fiamme. Al momento non sono ancora note le cause dei due incendi, né è chiaro se possano essere di origine dolosa. Per fare luce sulla vicenda sta effettuando accertamenti la polizia di Stato.

Nella mattinata di lunedì 21 marzo ad andare a fuoco erano state alcune auto a Melzo. L'incendio, che aveva prodotto l'esplosione dei vetri, era stato ripreso da diversi passanti che avevano poi divulgato il video in rete.