Incendio a scuola, evacuati 240 bambini

Evacuazione degli alunni in una scuola primaria di Milano, giovedì mattina, per lo scoppio di una delle tre caldaie presenti. È successo intorno alle nove e mezza alla scuola di via degli Anemoni 8, in zona Primaticcio. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con il personale del distaccamento di via Sardegna.

L'incendio derivato dallo scoppio della caldaia è stato domato in fretta, dopodiché i pompieri hanno messo in sicurezza i locali e, a scopo precauzionale, hanno evacuato i bambini presenti nell'istituto (circa 240) oltre agli insegnanti e al personale scolastico (25 in tutto). Sono ancora in corso i controlli di sicurezza, per cui gli alunni non hanno fatto rientro in classe.

Nessuno è rimasto coinvolto o ferito per lo scoppio e il successivo incendio. La centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) riferisce che, sul posto, non sono stati inviati mezzi di soccorso.