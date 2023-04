Incendio in una scuola milanese: quasi 800 bambini evacuati

Ottocento bambini sono stati evacuati nel primo pomeriggio di giovedì 27 aprile per un principio d'incendio in una scuola di Sesto San Giovanni (Milano). Si tratta delle elementari via Martiri della Libertà, al civico 8.

L'allerta è scattata intorno alle 15.30, quando è stato segnalato del fumo in un vano ascensore. Insegnanti e personale scolastico con gli estintori sono subito intervenuti. Per precauzione, tutti gli scolari sono stati fatti uscire dall'edificio, che cominciava a riempirsi di fumo. Immediata la macchina del soccorso, con i vigili del fuoco che sono giunti sul posto con autopompe e autoscale e hanno messo in sicurezza i locali, oltre ai sanitari per eventuali feriti o intossicati. A quanto è trapelato, nessuno avrebbe avuto bisogno di assistenza medica.

Sono stati poi avvertiti i genitori dei piccoli.