Incendio in una scuola nel Milanese

Attimi concitati mercoledì mattina in una scuola nel Milanese, a Paderno Dugnano, al confine con Cusano Milanino. Un incendio è divampato sul tetto dell'edificio attorno alle 11. La struttura è la sede del Poliestetico di Milano, un centro di formazione professionale.

Sul posto, in via dell'Industria angolo con via Alessandrina, sono intervenuti subito i vigili del fuoco del comando di Monza e il personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), con due ambulanze e un'automedica.

Secondo le prime informazioni, la scuola è stata evacuata e non ci sono persone ferite, né intossicate. La centrale operativa dell'Areu ha spiegato che per il momento nessuno dei presenti, tra studenti e professori, ha manifestato gravi sintomi da intossicazione. Solo tre studentesse - 14, 16 e 18 anni - sono state visitate sul posto.

Gli agenti della polizia locale di Paderno Dugnano sono arrivati sul posto con alcune pattuglie. Non sono ancora note le cause che hanno scatenato il rogo: la prima ipotesi ancora da confermare è che ci sia stato un problema con i pannelli solari presenti sul tetto (foto).