Milano: la scuola Pisacane Poerio risistemata dopo l'incendio, riapre lunedì 18

Saranno regolarmente in classe, lunedì 18 gennaio, gli alunni della scuola Pisacane Poerio (zona corso Indipendenza) devastata da un incendio il 29 dicembre del 2020. Lo ha reso noto Paolo Limonta, assessre all'edilizia scolastica del Comune di Milano, in seguito a un sopralluogo effettuato venerdì. Le fiamme avevano gravemente danneggiato due uffici della segreteria e parte del corridoio. Probabilmente erano scoppiate in seguito a un difetto dell'impianto elettrico.

"Quello che si è realizzato in queste settimane è stato un percorso comune virtuoso tra Istituzioni che hanno avuto come obiettivo quello di tutelare il diritto delle bambine e dei bambini di poter rientrare nella loro comunità scuola", ha spiegato Limonta: "Mi ricordo bene, la mattina del 29 dicembre, le classi completamente nere, la fuliggine sparsa dappertutto e quell’odore acre che non se ne andava".