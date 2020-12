Milano, incendio a scuola: devastato l’istituto Comprensivo Pisacane-Poerio

Fiamme all’istituto Comprensivo Pisacane e Poerio di Milano (zona corso Indipendenza): un incendio ha devastato la struttura nella notte tra lunedì e martedì 29 dicembre. Il rogo, domato dopo sei ore di lavoro dei vigili del fuoco, ha reso inagibili i tre piani della scuola.

Le lingue di fuoco, come appreso da MilanoToday, sono divampate intorno alle 21.30 nella segreteria dell’istituto scolastico; per il momento, tuttavia, non sono note le cause e sul caso sono in corso accertamenti, ma secondo quanto trapelato sarebbe stato causato da un cortocircuito. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco che, entrati nello stabile in fiamme, hanno spento tutti i focolai.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alle 21.30. Ingenti i danni che, tuttavia, non hanno riguardato i lavori in corso sulle facciate.

Nella mattinata di martedì hanno effettuato un sopralluogo l’assessore all’edilizia scolastica Paolo Limonta e la preside della scuola. Per il momento non è ancora chiaro quando potranno rientrare in aula i 658 bambini della scuola primaria.