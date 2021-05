Incendio in una fabbrica di Senago (Milano): vigili del fuoco e 118 sul posto

Vigili del fuoco, due ambulanze e un'automedica accorse per una fabbrica in fiamme. È accaduto in un forno per verniciature di viale Europa a Senago, hintlerland nord di Milano.

Dopo aver lanciato l'allarme al 112, i dipendenti della ditta hanno iniziato a spegnere il rogo che poi è stato definitivamente domato nell'arco di circa mezz'ora dai vigili del fuoco, arrivati sul posto con autopompa da Rho e autoscala da Sesto.

Un'alta colonna di fumo si è levata al cielo dallo stabilimento, risultando visibile anche a distanza. Nessuno dei presenti sarebbe rimasto ferito a causa delle fiamme, ma alcune persone sono state soccorse dopo essere rimaste intossicate inalando i fumi dell'incendio.