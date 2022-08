Materasso in fiamme: donna gravemente ustionata

Una donna portata in ospedale con ustioni gravi dopo che il suo letto ha preso fuoco. L'incendio nella tarda serata di venerdì 26 agosto, intorno alle 23, in via Umberto Fogagnolo, 59 a Sesto San Giovanni, hinterland nord est di Milano.

Al momento dello scoppio del rogo la donna, una 40enne italiana, era sola in casa. A causa delle pesanti ustioni riportate su tutto il corpo, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due mezzi, hanno trovato la signora fuori dall'appartamento, sul pianerottolo, cosciente anche se seriamente ferita.

Dopo aver tirato giù la porta di casa, che era stata chiusa, i caschi rossi sono riusciti a domare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri di Sesto per effettuare i rilievi utili a ricostruire le cause dell'incendio, che al momento sembrerebbero accidentali.