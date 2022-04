Incendio a Settimo, fiamme in azienda di rifiuti elettronici: "Tenete le finestre chiuse"

Lingue di fuoco altissime e una densa nube di fumo nero. Incendio giovedì sera a Settimo Milanese, dove verso le 20 è andata a fuoco un'azienda di via Fermi che si occupa di smaltimento di rifiuti elettronici e toner.

Le fiamme, le cui cause sono ancora da accertare, sono divampate all'interno della ditta e hanno causato una "nuvola nera" ben visibile da tutto il paese. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo, i soccorritori del 118 - intervenuti a scopo precauzionale con tre ambulanze - e i tecnici dell'Arpa.

A lungo si è infatti temuto per un potenziale inquinamento ambientale, con il sindaco Sara Santagostino che ha invitato tutti i cittadini a tenere le finestre chiuse. "I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e continueranno le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Appena possibile la via Fermi verrà riaperta al traffico. Anche se è esclusa la presenza di sostanze pericolose nell’aria, in via precauzionale si invitano i cittadini a tenere chiuse le finestre fino a domani", ha fatto sapere lei stessa giovedì sera sui social. Non si registrano feriti o intossicati.

Foto - I vigili del fuoco sul posto