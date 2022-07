Incendio a Settimo Milanese, fiamme devastano un capannone

Un incendio ha devastato un capannone al civico 21 di via Giovanni Keplero a Settimo Milanese (hinterland ovest di Milano) nella mattinata di mercoledì 6 luglio. Le fiamme, nel dettaglio, hanno interessato un'azienda che si occupa di distribuzione di generi alimentari.

Il rogo, come riferito dalla centrale operativa di via Messina, sarebbe partito da una cella frigorifera dell'azienda intorno alle 10:30. Tutti i lavoratori all'interno del capannone sono stati evacuati e fortunatamente non si sono registrati feriti.

Le operazioni di spegnimento, invece, sono state decisamente lunghe: i pompieri hanno lavorato fino alle 16 per domare le fiamme. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti circa una decina di mezzi dei pompieri.