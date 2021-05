Incendio allo Swami Cafè di Milano: palazzo evacuato

A fuoco lo Swami Cafè di Milano di viale Monte Nero 12. È accaduto prima dell'alba di mercoledì 5 maggio, verso le 4.30, quando sul posto per domare l'incendio sono accorsi quattro mezzi dei vigili del fuoco.

Il palazzo è stato evacuato e per fortuna nessuno è rimasto ferito nel rogo. Sul posto sono intervenuti anche polizia di Stato e polizia locale, che ha fornito supporto alla viabilità.

I vigili del fuoco hanno lavorato per circa un'ora e mezza prima di riuscire a domare le fiamme, per poi mettere in sicurezza l'area ed elaborare il rapporto che servirà a ricostruire le cause dell'incendio. Al momento l'ipotesi è che a scatenarlo sia stato un cortocircuito.