Incendio di un'auto in tangenziale: alta colonna di fumo scuro

Un'alta colonna di fumo scuro si è alzata, nel tardo pomeriggio di giovedì, in tangenziale a Milano. Siamo sulla Ovest nei pressi di Assago. Dai primi riscontri, sembra che sia andata a fuoco una vettura.

Non sono ancora note le cause del rogo. Sul posto polstrada e vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. I rallentamenti per l'incendio, insieme al traffico serale dei pendolari di rientro dagli uffici, hanno creato lunghi ingorghi intermittenti, da Settimo fino a San Giuliano, in entrambe le direzioni. C'è stato anche, poco prima in direzione Nord, un incidente.