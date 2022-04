Incendio al 14esimo piano dell'hotel The Hub a Milano

Un incendio si è sviluppato all'interno del 14esimo piano dell'hotel The Hub di via Polonia a Milano (zona Certosa) nel primo pomeriggio di venerdì 1° aprile.

Le fiamme si sono scatenate all'interno di un locale tecnico vicino alla Spa della struttura. È subito scattata la chiamata ai vigili del fuoco e tutta la struttura è stata evacuata. Sul posto sono sono intervenuti 5 mezzi del comando provinciale di Milano che hanno domato le fiamme.

L'agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo ma fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati. Sull'incendio sono in corso accertamenti.