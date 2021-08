Tutto quello che si sa finora sull'incendio di torre dei Moro a Milano

Una certezza e tanti punti oscuri da chiarire. Proseguono senza sosta le indagini della procura di Milano sull'incendio che domenica ha distrutto torre dei Moro, il grattacielo di via Antonini - sedici piani esterni e 60 metri di altezza -, inaugurato soltanto dieci anni fa e ormai ridotto a un enorme scheletro annerito.

La sicurezza è una, granitica, certificata anche da un video amatoriale già finito agli atti dell'inchiesta aperta con l'ipotesi di reato di disastro colposo. Le fiamme sono divampate al 15esimo piano, con ogni probabilità per un corto circuito e si sono poi sviluppate in un modo innaturale - verso il basso - e con una velocità disarmante, presumbilmente favorità da un "effetto camino" che si è creato per lo spazio tra la parete dell'edificio e i pannelli esterni.

E qui arrivano i punti bui. Il cappotto del palazzo, che sembra fosse in lana di vetro, era a norma? I pannelli utilizzati per la facciata esterna erano regolari? Lunedì, l'amministratore dello stabile, Augusto Bononi, ha svelato che la stessa facciata "era composta di Alucobond, un materiale costituito da lamiere di alluminio". Il dubbio è che il materiale - che comunque per legge non deve essere ignifugo - abbia funzionato quasi da "accelerante", trasformando torre dei Moro in una gigantesca torcia nel giro di pochi minuti.

Video | Cosa resta del grattacielo bruciato

Gli esperti del nucleo investigativo antincendi, arrivati da Roma, nelle scorse ore hanno sequestrato i resti della copertura e di alcune sezioni rimasti integri proprio per verificare i materiali usati e capire se tutte le leggi siano state rispettate e se il disastro - che solo per caso non è finito in tragedia - potesse essere evitato. Dubbi ci sono anche sull'impianto antincendio del palazzo: stando a quanto svelato dagli stessi inquirenti ci sono state delle criticità. Le bocchette non avrebbero funzionato dal quinto al decimo piano e avrebbero funzionato solo in parte oltre il decimo piano. E sempre stando ai primi accertamento dei pm i pannelli di rivestimento del grattacielo sono "bruciati come il cartone", segno che gran parte delle indagini verterà proprio su questo punto.

Intanto, martedì mattina - a quasi 48 ore dal rogo - due squadre dei vigili del fuoco erano ancora sul posto per controllare quanto rimane della struttura. Ci sono ancora da ispezionare - secondo quanto spiegato dal comando provinciale di Milano - alcuni appartamenti e da monitorare la messa in sicurezza dello stabile dove, finché non saranno ultimate queste operazioni, non si potrà accedere.

Video | Il "film" dell'incendio di Milano

Delle settanta famiglie sfollate, alcune sono state ospitate in hotel convenzionati col comune e altre si sono appoggiate da amici e familiari. "I vigili del fuoco e la polizia sono intervenuti in tempo record. La cosa più importante è che nessuno sia rimasto ferito o abbia lasciato lì la propria vita. Poteva essere veramente una catastrofe - ha commentato lunedì Gabriele Rabaiotti, assessore alle politiche sociali di palazzo Marino, parlando con Radio Cusano Campus -. Il comune e il pubblico intervengono a supplire nei momenti di emergenza, ma questa situazione riguarda un edificio privato quindi vi è tutta una componente di situazioni assicurative che non dipende da noi. Sono già state ospitate 22 persone in strutture alberghiere convenzionate con il comune, non escludo che qualche altra famiglia possa richiedere di essere ospitate. In totale sono 74 le persone evacuate.".

"Dobbiamo aspettare che siano chiari gli estremi delle loro forme assicurative e capire quando e come potrà essere ristabilita una soluzione abitative per queste famiglie. Noi - ha concluso - interveniamo finchè la struttura privata non riesce a garantire una soluzione per le famiglie".