Incendio di Torre dei Moro a Milano, tolto il sequestro

Dissequestrata la Torre dei Moro, il grattacielo di via Antonini distrutto da un incendio lo scorso 29 agosto. A deciderlo il pm accogliendo la richiesta dei residenti in seguito ai lavori di messa in sicurezza per evitare cedimenti.

L'edificio di 18 piani, con un provvedimento firmato dalla pm Marina Petruzzella, titolare dell'indagine per disastro colposo, è stato consegnato ai due tecnici scelti dai condomini: l'ingegnere Mauro Giuliani, direttore dei lavori di messa in sicurezza del complesso residenziale e l'architetto Gianluca Fontana, responsabile della sicurezza.

Gli inquilini potranno tornare in possesso delle proprie abitazioni, nonché avviare i lavori per rendere nuovamente agibili quelli recuperabili. Occorrerà comunque un protocollo che permetta ai residenti di tornare a entrare nell'edificio e nei singoli appartamenti senza correre rischi. Una decina le persone al centro dell'indagine che a breve porterà un processo per disastro colposo, tra cui i responsabili e i legali rappresentanti delle imprese coinvolte nella costruzione dell'edificio.

Per gli esperti l'ipotesi più probabile è che a innescare il rogo sia stato un mozzicone lanciato dall'alto che sarebbe andato a colpire alcuni rifiuti e del materiale sintetico su un balcone. Ma al di là dell'innesco, che in questa prima fase sarebbe forse stato relativamente semplice da contenere, a provocare la distruzione dell'edificio sarebbero stato il rivestimento della facciata.

In base a quanto emerso dall'inchiesta, infatti, a far sì che le fiamme avvolgessoro completamente il grattacielo in un lasso di tempo brevissimo sarebbero stati i pannelli del rivestimento, installati, parrebbe, prima che ricevessero la certificazione di omologazione e trattati in modo non idoneo durante il processo di posa. Il materiale incandescente di questo strato sarebbe poi colato innescando via via altri incendi. Un'intercapedine tra la facciata e la struttura dell'edificio, inoltre, avrebbe creato il cosiddetto 'effetto camino', consentendo il la velocissima propagazione delle fiamme.