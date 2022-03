Incendio alla Torre Milano, alta colonna di fumo nero

Incendio alla Torre Milano di via Stresa (in zona piazza Carbonari a Milano) nella tarda mattinata di giovedì 24 marzo.

Le fiamme sono divampate intorno alle 13:20 all'altezza del 20esimo piano e hanno alzato una densa nube di fumo nero che ha avvolto parte dell'edificio (attualmente in costruzione). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con un mezzo ma il rogo era già stato domato dagli stessi operai.

Secondo quanto reso noto da via Messina l'incendio è stato innescato in modo accidentale da alcuni operai che stavano svolgendo dei lavori di saldatura all'interno di un locale tecnico. Fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati. La struttura non pare abbia subito grossi danni.