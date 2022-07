Incendio a Trezzo sull'Adda: fiamme in un campo, uomo muore carbonizzato

Tragico incendio mercoledì pomeriggio a Trezzo sull'Adda, nel Milanese, teatro di un maxi rogo divampato in alcuni campi agricoli in zona Cascina nuova, una struttura raggiungibile passando da via Rocca per poi percorrere una stradina a piedi.

Stando alle prime informazioni finora apprese, le fiamme sono scoppiate pochi minuti prima delle 16, interessando un'area molto vasta. Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno scoperto il cadavere di un uomo, completamente carbonizzato. Per la vittima - la cui identità non è ancora nota - non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento di un'ambulanza e un'auto medica del 118.

Sul posto anche i carabinieri, cui spetterà il compito di ricostruire le cause dell'incendio, che sta impegnando decine di pompieri, ancora al lavoro per domare il rogo completamente.