Un'alta colonna di fumo per un incendio a Trezzo (Milano)

Incendio a Trezzo sull'Adda (Milano) nel pomeriggio di mercoledì 7 aprile. Un'alta colonna di fumo nero si è levata al cielo mentre le fiamme hanno devastato un box di un edificio in via Vecchia per Monza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Milano, con due mezzi.

All'inizio, riferisce la centrale operativa dei caschi gialli, era stata segnalata la presenza di persone anziane intrappolate in casa per via del rogo, ma per fortuna l'allarme si è rivelato falso: non risultato persone coinvolte nell'incendio.

A bruciare, per cause ancora tutte da accertare, è un box al cui interno ci sarebbero state due automobili, che sono andate distrutte.