Continua a bruciare il maxi incendio a Truccazzano

Continua a bruciare il capannone dell’Arcadia di via Guido Rossa a Truccazzano (hinterland Est di Milano). Le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a confinare le fiamme all’interno della struttura (impedendo che si estendessero ai capannoni vicini), ma il rogo non è stato ancora vinto nonostante sia stato coperto da ettolitri di acqua e centinaia di metri cubi di schiuma. Sul fronte del fuoco stanno lavorando da quasi ventiquattr’ore 17 squadre dei pompieri di Milano, Monza e Bergamo.

“Stiamo lavorando sul ‘raffreddamento’ dell'area anche attraverso l'utilizzo di base schiumogena al fine di soffocare fumi e calore - fanno sapere da via Messina -. Da Torino è arrivato un ‘robot’ che da remoto viene manovrato per entrare nell'area interessata raggiungendo il ‘cratere’ da cui si sono sprigionate le fiamme”.

Nel frattempo le alte temperature hanno letteralmente disintegrato i 5mila metri quadri della struttura di cemento prefabbricato, un maxi deposito di imballaggi plastici. Il primo elemento a cadere sotto le lingue di fuoco è stato il tetto, successivamente parte della facciata. Fortunatamente i crolli non hanno causato né vittime né feriti. Non solo, fortunatamente non risultano persone intossicate.

I tecnici dell’Arpa, comunque, stanno monitorando la nube di fumo che continua ad alzarsi dal capannone. “Le prescrizioni di Ats e Arpa sono quelle di diminuire il più possibile l'esposizione all’aperto e tenere porte e finestre chiuse e di evitare di raccogliere e consumare i prodotti da orti", ha puntualizzato il comune di Truccazzano attraverso un post su Facebook. Nella mattinata di giovedì, inoltre, Ats ha effettuato analisi sulle aziende agricole e allevamenti per verifiche di eventuali contaminazioni alimentari. Inquinanti nell’aria, ma anche in acqua. I tecnici dell’Agenzia, inoltre, sono impegnati per verificare la gestione delle acque di spegnimento dell’incendio.

Nel frattempo emergono dettagli su cosa ha innescato il maxi rogo. Secondo una ricostruzione delle forze dell’ordine appresa MilanoToday, poco prima che divampasse il fronte del fuoco sul tetto del capannone erano in corso lavori di impermeabilizzazione. Più nel dettaglio alcuni operai stavano stendendo la guaina di catrame. Questa lavorazione avrebbe innescato l’inferno di fuoco.