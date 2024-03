I risultati delle analisi sull'aria dopo il maxi incendio di Truccazzano

Nessun inquinante. Sono arrivati i risultati dei test effettuati da Arpa a Truccazzano, teatro mercoledì scorso di un maxi incendio che ha distrutto il capannone di un'azienda che si occupa di logistica e stoccaggio di materiale plastico. Dopo il rogo - verosimilmente partito durante dei lavori sul tetto della struttura - nel cielo si era levata una densissime nube di fumo nero che aveva spinto il sindaco, Ats e Arpa a consigliare a tutti i cittadini nel raggio di 3 chilometri di tenere le finestre chiuse, di non fare attività all'aperto e di non mangiare cibi coltivati negli orti vicini.



Lunedì, stando a quanto riportato dal comune di Truccazzano, "Arpa ha comunicato i risultati delle analisi per la determinazione dei microinquinanti - diossine, furani e Ipa - emessi durante l’incendio di mercoledì a Cavaione".

I risultati “hanno evidenziato per le diossine e i furani una concentrazione < 0.06 pg/m3, inferiore al limite di quantificazione strumentale e inferiore al valore guida dell’Oms pari a 0,3 pg/m3. Il Benzo(a)Pirene, unico idrocarburo facente parte della famiglia degli Ipa per il quale è previsto un limite, è risultato essere pari a 0.4 ng/ m3 inferiore ad 1 ng/ m3, limite per la concentrazione media annuale", hanno spiegato dall'amministrazione riportando le parole di Arpa.

"Pertanto durante le prime ore di osservazione dell’incendio in oggetto il monitoraggio eseguito non ha evidenziato alterazione della qualità dell’aria", si legge nella nota. A "seguito di questa comunicazione - ha concluso il comune - si annullano le prescrizioni precedentemente pubblicate" e "pertanto è possibile aprire le finestre, fare attività all'aperto e consumare prodotti dell'orto".