Incendio in una cascina, morti quasi 200 vitelli

Ancora un incendio nel Milanese. È il quarto in poche ore. Un grosso rogo ha distrutto una cascina a Truccazzano (Milano) uccidendo circa 180 dei 200 vitelli da latte presenti all'interno della struttura.

I vigili del fuoco, riportano dal comando, sono arrivati con 5 mezzi alle 15.30 di domenica alla cascina Vittoria in via Cavaione, ma sono riusciti a trarre in salvo solo pochi animali spegnendo le fiamme solo dopo oltre tre ore di lavoro.

Sul posto anche la polizia stradale, i carabinieri di Melzo che hanno avviato le indagini e 118. Ancora ignota la causa dell'incendio.