Incendio devasta una ditta chimica alle porte di Milano

Un incendio è divampato all'interno di una ditta che effettua lavorazioni chimiche in via Legnano a Uboldo (comune al confine tra la provincia di Varese e la Città Metropolitana di Milano) all'alba d mercoledì 27 luglio.

Le fiamme hanno incominciato ad ardere intorno alle 5 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Saronno, Busto Arsizio/Gallarate e Varese. I 15 pompieri, nel dettaglio, sono intervenuti con due autopompe, due autobotti, un carro aria (mezzo per il trasporto di ossigeno); successivamente sono intervenuti gli specialisti milanesi del nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico). Il rogo sembra essere stato controllo.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'Ats e Arpa che hanno effettuato i rilievi del caso. Per il momento non si registrano particolari criticità e non ci sono persone ferite. Ignote le cause che hanno fatto divampare l'incendio.