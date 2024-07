Uomo dà fuoco alla porta di casa: dentro c'erano la compagna, i figli e la suocera

Ha dato fuoco alla porta dell'abitazione rischiando di distruggere tutto l'appartamento. Lo stesso appartamento da cui era stato allontanato qualche giorno fa, dopo l'ennesima lite. Un uomo di 33 anni, un italiano con piccoli precedenti, è stato denunciato sabato sera con l'accusa di incendio dopo aver appiccato un rogo davanti alla porta di una casa di viale Friuli a Cinisello, dove vivono la sua compagna, i suoi tre figli - di cui uno avuto proprio con il 33enne - e la mamma della donna.

L'allarme è scattato verso le 18, quando le due e i tre ragazzini - di 3, 12 e 16 anni - hanno trovato rifugio a casa di alcuni vicini mettendosi in salvo dall'appartamento, con le fiamme che avevano già raggiunto il corridoio. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno evacuato momentaneamente l'intero condominio, di nove piani, e hanno subito verificato che il rogo era doloso, verosimilmente appiccato e alimentato con della benzina.

I carabinieri della compagnia di Sesto hanno così iniziato a dare la caccia al piromane, concentrando subito i sospetti sul 33enne. L'uomo, anche grazie alle telecamere comunali, è stato rintracciato poco dopo a Sesto San Giovanni ed è stato bloccato. Lui stesso ha consegnato una boccetta di benzina, la stessa usata per originare l'incendio. La compagna, una 38enne, e i tre figli sono finiti in codice verde in ospedale per una lieve intossicazione mentre la suocera del denunciato, una 74enne, è stata ricoverata in codice giallo.

La vittima ha poi spiegato ai militari che da più o meno una settimana aveva allontanato il 33enne dopo l'ennesima lite per motivi di gelosia. Già in passato, stando a quanto appreso, c'erano stati alcuni interventi dei carabinieri nella casa di viale Friuli per liti tra i due.