Incendio nella notte, fiamme devastano un appartamento

Un incendio ha devastato un appartamento al primo piano di una palazzina al civico 12 di via Uruguay a Milano nella notte tra giovedì e venerdì 23 giugno. Le fiamme sono stata domate dai pompieri e la proprietaria di casa è rimasta leggermente intossicata; il suo cane, invece, è morto tra le fiamme.

Tutto è accaduto poco prima delle 3.30 in una palazzina alta quattro piani, come riferito da via Messina. Ignote, per il momento le cause che hanno innescato l'incendio. Sul posto sono intervenute cinque squadre di via Messina che hanno evacuato tutto lo stabile (all'interno c'erano 8 persone). La proprietaria dell'appartamento è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice verde all'ospedale San Carlo.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la notte e sono terminate alle 5 del mattino, quando tuti gli abitanti della palazzina hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni. Sul posto è intervenuta anche la polizia.