Incendio a Vanzago, fiamme in un negozio: arrivano i pompieri

Un incendio ha interessato un negozio di riparazioni di elettrodomestici di via Pregnana a Vanzago (hinterland nord-ovest di Milano) nella tarda mattinata di giovedì 14 dicembre.

Le fiamme, per cause in via di accertamento, si sono scatenate poco prima delle 12 nel negozio al civico 26, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, sul posto con quattro mezzi. Non risultano né persone ferite né intossicate.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato gli accertamenti del caso.