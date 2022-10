Incendio in un capannone di bancali, 700 mq distrutti

Nella notte, intorno all'1, è scoppiato un grosso incendio a Vernate (Milano), località San Giuseppe. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco è andato in fiamme un capannone di bancali da oltre 700 metri quadrati.

Sul posto i pompieri hanno inviato 8 automezzi per lo spegnimento. Non ci sarebbero feriti. Ancora da accertare le cause del rogo. Domenica mattina i vigili del fuoco sono ancora impegnati nel domare gli ultimi fuochi.