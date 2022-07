Restano gravi le condizioni dell'anziano intossicato dal fumo ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico; sembra essere fuori pericolo, invece, l'84enne ricoverata al San Carlo. Le altre 6 persone trasportate in ospedale sono state dimesse o trattenute solo in osservazione. Tutti hanno riportato vari livelli di intossicazione da fumo ma nessuna ustione sul corpo.

L'appartamento al secondo piano dove è divampato l'incendio era abitato regolarmente. La padrona di casa, una donna di 51 anni, è stata trasportata in ospedale per accertamenti, mentre l'appartamento - insieme ad altri adiacenti - è stato dichiarato inagibile.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato l'incendio di domenica 10 luglio al civico 35 di via Vespri Siciliani a Milano (zona Giambellino). Sul caso sta lavorando la sezione investigativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano che è stata incaricata dalla procura di Milano.

Incendio in via Vespri Siciliani a Milano, pompieri indagano sulle cause