Attimi di paura per un incendio in un appartamento in zona Ortica a Milano

Nel rogo, scoppiato in un'abitazione di via Ajaccio, sono rimaste ferite alcune persone

Cinque persone sono state soccorse, una ustionata e altre 4 intossicate, per un incendio scoppiato la notte tra venerdì e sabato in un appartamento in via Ajaccio, zona Ortica Milano. Intorno alle 5.

Ad andare in fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, è stata un'abitazione al quarto piano di un condominio. L'incendio ha poi 'abbracciato' anche un altro appartamento al quinto piano. Al momento i due immobili sono stati dichiarati inagibili.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali Niguarda, Fatebenefratelli e Città Studi: due in codice giallo e tre in codice verde.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e del 118 (ambulanze e automediche). Presenti la polizia di Stato e anche la polizia locale che ha limitato la circolazione delle auto per consentire ai soccorritori di portare a termine il loro lavoro in sicurezza.