Incendio via Antonini, le prime immagini dell'interno della torre

Macerie, detriti e pareti annerite. Non è uno scenario di guerra ma quanto si vede nel grattacielo, Torre dei Moro, di via Antonini distrutto dall'incendio di domenica 29 agosto. Le prime, drammatiche, foto dell'interno sono state scattate dai vigili del fuoco che vi hanno fatto ritorno a pochi giorni di distanza dal rogo.

Coordinati dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Marina Petruzzella, i vigili del fuoco sono entrati nuovamente anche nell'abitazione al 15° piano da cui sarebbero partite le fiamme, che si sarebbero poi diffuse all'intera facciata del palazzo, seguendo un 'effetto camino' dovuto alla 'camera d'aria' presente tra il rivestimento esterno e la struttura principale.

L'incendio si è purtroppo propagato in un modo "mai visto, dall'alto verso il basso", come mettono in luce gli inquirenti, i quali stanno svolgendo tutte le indagini sull'origine del rogo. Da chiarire anche l'aspetto elettricità dell'appartamento al 15° piano: come messo a verbale dopo la testimonianza del custode del palazzo, sarebbe stata staccata, probabilmente dal proprietario, prima di lasciare la casa per le ferie. L'ipotesi del cortocircuito, se questa circostanza fosse confermata, sarebbe quindi da scartare. Inoltre, in base a quanto affermato dai residenti, l'allarme antincendio non sarebbe scattato: nessuno lo avrebbe sentito e ci si sarebbe accorti del rogo solo dal fumo e dall'odore di bruciato.

Nella mattinata di venerdì 3 settembre i residenti della Torre, sfollati dopo lo spaventoso incendio, incontreranno l'amministrazione comunale a Palazzo Marino. Tra le problematiche da risolvere quella degli alberghi: alcuni inquilini hanno lamentato di doversi sobbarcare i costi per intero. "La realtà - ha detto il sindaco Beppe Sala - è che abbiamo offerto delle camere in alberghi convenzionati mentre con il Quark non abbiamo una convenzione e cerchiamo di risolvere. Tra l'altro venerdì a valle dell'incontro abbiamo anche una giunta e cercheremo di prendere dei provvedimenti adeguati".