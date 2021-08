Incendio di via Antonini, Fontana: "Mettere edifici in sicurezza ed evitare altre tragedie"

Intervenire subito per far sì che non si ripetano situazioni del genere. A dirlo è il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervistato da Aria Pulita su 7 Gold, in merito allo spaventoso incendio che ha interessato il palazzo di via Antonini a Milano. "Possiamo tirare un fiato di soddisfazione - ha affermato Fontana - vedendo che miracolosamente non ci sia stata alcuna conseguenza di carattere fisico e di questo sono molto felice".

Fontana ha avuto parole d'apprezzamento per i vigili del fuoco "che hanno saputo allertare tutte le famiglie che si trovavano all'interno del condominio e che hanno potuto mettersi in salvo", aggiungendo che, se "la velocità degli interventi è servita a evitare una tragedia", occorre anche "essere più rigorosi" e applicare le norme "in maniera più attenta".

Secondo il governatore lombardo, "quello della messa in sicurezza è un problema che dev'essere preso in considerazione. Si deve intervenire con attenzione per eliminare tutte le situazioni che magari si riferiscono a periodi in cui certe normative non esistevano ancora".