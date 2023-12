Incendio in via Arquà: 29enne gravissimo, evacuati dei bambini

Un 29enne originario del Pakistan è in gravi condizioni dopo l'incendio che è scoppiato in un appartamento in via Arquà, nella notte tra sabato e domenica. Non è chiara l'origine del rogo, anche se, secondo quanto è trapelato, potrebbero essere state delle batterie.

Le fiamme sono divampate al secondo piano. I primi ad arrivare sono stati i carabinieri. Il 29enne è stato tratto in salvo da un militare che ha praticato le prime manovre di rianimazione. Poi sul posto sono giunti i vigili del fuoco, con un'autobotte. Hanno messo in sicurezza l'area e spento l'incendio.

Il 29enne si trova ora al Centro grandi ustionati del Niguarda in condizioni critiche: ha riportato pesanti ustioni su tutto il corpo. La palazzina è inagibile: altre famiglie con bambini sono state evacuate nei piani superiori. Le loro condizioni, tuttavia, non destano preoccupazione.